أنقرة (زمان التركية) – كشفت السلطات في شبه جزيرة قبرص التركية عن زيادة 13.05 في المئة في التضخم على الصعيد الشهري خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في قبرص إلى83.19 في المئة.

وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت الوحدات السكينة والمياه والكهرباء والغاز المحروقات الأخرى أعلى زيادة على الصعيد الشهري بنسبة بلغت 27.92 في المئة.

وتضمنت الزيادة الشهرية أيضا الخدمات الثقافية والترفيه بواقع 20.02 في المئة والنقل بنحو 18.65 في المئة والفنادق والمطاعم بنحو 9.75 في المئة والأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنحو 9.32 في المئة والأثاث ومعدات المنزل وخدمات الرعاية المنزلية بنحو 9.04 في المئة والسلع والخدمات المختلفة بنحو 9 في المئة والمشروبات الكحولية والتبغ بنحو 7.21 في المئة والخدمات الصحية بنحو 3.47 في المئة والاتصالات بنحو 2.33 في المئة والتعليم بنحو 1.76 في المئة.

فيما شهدت الملابس والأحذية تراجعا بنحو 1.39 في المئة.

ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت أسعار 599 من البنود التي يتضمنها المؤشر، بينما تراجعت أسعار 64 بندا.

وسجلت فواتير الكهرباء أعلى زيادة بنسب بلغت 299.18 في المئة لاستهلاك الكهرباء أكثر من 751 كيلووات وبنحو 198.79 في المئة لاستهلاك الكهرباء بين 501 و750 كيلووات وبنحو 173.47 في المئة لاستهلاك الكهرباء دون 500 كيلووات.

وفي المقابل سجل البقدونس أعلى تراجع بنسبة بلغت 40.71 في المئة تلته السبانخ بنسبة بلغت 33.94 في المئة ثم الفلفل بنسبة بلغت 28.24 في المئة.

وفي تركيا أعلنت هيئة الإحصاء هذا الأسبوع، ارتفاع معدلات التضخم في مارس الماضي إلى 61.44 في المئة.