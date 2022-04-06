أنقرة (زمان التركية) – قررت بلدية إسطنبول فرض زيادة في رسوم النقل الجماعي داخل المدينة.

وخلال الاجتماع الاستثنائي اليوم لمركز تنسيق النقل بالبلدية تم قبول مقترح رفع رسوم وسائل النقل الجماعي بنحو 40 في المئة، خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وبموجب هذا القرار سيرتفع سعر التذكرة الالكترونية الكاملة من 5.48 ليرة إلى 7.67 ليرة وسعر الاشتراك الكامل من 430 ليرة إلى 602 ليرة وسعر اشتراك الطالب من 78 ليرة إلى 109 ليرة وتسعيرة فتح عداد التاكسي الأصفر من 7 ليرة إلى 9.8 ليرة وتسعيرة المسافة القصيرة للتاكسي الأصفر من 20 ليرة إلى 28 ليرة وتسعيرة الحافلة الصغيرة إلى 5.25 ليرة.