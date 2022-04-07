القاهرة (زمان التركية)ــ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعياً مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه.