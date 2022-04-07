أنقرة (زمان التركية) – حمل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته ارتفاع معدلات التضخم، مطالبا بعدم تبرير التضخم في تركيا.

باباجان قال إنه لا يوجد مثل هذا التضخم المرتفع الموجود في تركيا، في أي مكان في العالم. وقال إن تركيا دخلت الآن مرحلة التضخم المزمن.

خلال مارس الماضي سجل التضخم النقدي في تركيا 64.3 في المائة على أساس سنوي، وخلال فبراير الماضي سجل 54.4، وخلال يناير 48 بالمئة.

باباجان طالب أردوغان بعدم تبرير التضخم في تركيا بزعم أن “التضخم منتشر في جميع أنحاء العالم”.

وتابع باباجان متهما الرئيس التركي بتبديد أرصدة الدولة: “أذاب أردوغان احتياطي الدولة البالغ 130 مليار دولار، وبسبب التعليمات الخاطئة التي أعطيتها للبنك المركزي، انفجر سعر الصرف. حتى الطفل الصغير يعرف أنه عندما تنفجر العملة في هذا البلد، سيرتفع سعر كل شيء”.

وأشار باباجان إلى أن لديه بشرى سارة لأردوغان، وهي أن تركيا ستخرج من عملية التضخم المرتفعة والمزمنة هذه، لكنه لن يكون في السلطة في هذه الفترة.

وذكر باباجان أن حزبه “سينقذ البنك المركزي من هجمات القصر الرئاسي ويجعله مستقلا تماما”، مشيرا إلى أنه في البلد الذي يسود فيه الفوضى، يزداد عدد الفقراء وغير السعداء.

مع بلوغ التضخم 61.14٪، باتت تركيا صاحبة ثاني أعلى معدل تضخم نقدي سنوي في منطقة اليورو.