القاهرة (زمان التركية)ــ رحبت جمهورية مصر العربية، بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، إنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، إن مصر تتابع تشكيل المجلس “وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”.

أضاف البيان “ترى مصر في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع”.

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن يوم الأربعاء عن إنشاء مجلس قيادة رئاسي ومنحه جميع صلاحياته لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.