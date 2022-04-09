أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات في مالطا، 800 كيلوجرام من الكوكايين النقي، على متن سفينة أبحرت من كولومبيا متجهة إلى ميناء مرسين في تركيا.

وقال الصحفي التركي مراد أغيرال، في تدوينة على تويتر، إنه بعد تفتيش السلطات في مالطا، السفينة التي انطلقت من كولومبيا ووجهتها ميناء مرسين، تم العثور على 800 كيلوجرام من الكوكايين النقي.

وأضاف أغيرال أن الكوكايين تم العثور عليه داخل 26 صندوق بين 1200 صندوق كانوا محملين بالموز في السفينة.

كما أشار الصحفي التركي إلى أن السلطات في مالطا تمكنت من معرفة المرسل والمشتري لهذا الكوكايين.

يذكر أنه في السابق، تم ضبط كوكايين على متن سفينة في الإكوادور كانت وجهتها تركيا، كما ضبطت طائرة تابعة لشركة تركية في البرازيل محملة بالكوكايين.