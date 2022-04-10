أنقرة (زمان التركية) – شهدت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية إلى أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا، زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الحرب المندلعة هناك.

وتشير بيانات مجلس المصدرين التركي إلى ارتفاع صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية إلى أوكرانيا من 1.9 مليون دولار إلى 59.1 مليون دولار بزيادة نحو 30 ضعف ما كانت عليه العام الماضي.

المثير هو إجراء عمليات البيع قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا مباشرة، حيث شهد شهر فبراير/ شباط صادرات بقيمة 58 مليون دولار من إجمالي تلك الصادرات.

جدير بالذكر أن العملية الروسية في أوكرانيا انطلقت في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.

وفي خبرها بعنوان “واردات أوكرانيا الدفاعية من تركيا ترتفع 30 ضعف ما كانت عليه خلال الربع الأول” سلطت وكالة رويترز للأنباء الضوء على هذا الارتفاع الكبير.

وأشارت وكالة رويترز إلى شراء أوكرانيا نحو 20 طائرة مسيرة من طراز TB2 من شركة بيركتار خلال السنوات الأخيرة وتقدمها بطلب شراء 16 طائرة إضافية في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني هذا العام مفيدة أن أوكرانيا طلقت الدفعة الأولى من تلك الطلبيات خلال النصف الأول من مارس/ آذار الماضي.

وأضافت رويترز أن التعاون الدفاعي بين أنقرة وكييف قائم منذ مدة طويلة وأن أنقرة في الوقت نفسه تجمعها علاقات جيدة مع روسيا وتقترح الوساطة بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن أنقرة تبيع الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا من ناحية ومن ناحية أخرى تمتنع عن المشاركة في العقوبات المفروضة على موسكو مفيدة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقد روسيا بسبب احتلالها أوكرانيا عدة مرات غير أنه يرغب في الوقت نفسه في إبقاء قنوات الاتصال مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، مفتوحة.

وارتفع إجمالي صادرات تركيا الدفاعية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 48.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 961 مليون دولار.

وكانت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية قد ارتفعت بنحو 41.5 في المئة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتسجل 3 مليار و224 مليون دولار.

وخلال الربع الأول من عام 2021 ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية إلى أوكرانيا بنحو 558 في المئة لتقفز من 18.9 مليون دولار إلى 124.3 مليون دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية خلال عام 2021 بواقع مليار و127 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الثانية بواقع 202 مليون دولار تلتها قطر في المرتبة الثالثة بواقع 180 دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بواقع 161.5 مليون دولار.

واحتلت المغرب المرتبة الخامسة بواقع 160 مليون دولار ثم ألمانيا في المرتبة السادسة بواقع 155 مليون دولار وأثيوبيا في المرتبة السابعة بواقع 126 مليون دولار.

هذا وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثامنة ضمن أكثر الدول استيرادا للصناعات الدفاعية من تركيا.