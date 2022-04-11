أنقرة (زمان التركية) – بلغ عجز الحساب الجاري في تركيا، خلال شهر فبراير الماضي 5 مليار و154 مليون دولار.

وفق بيانات البنك المركزي التركي لميزان المدفوعات الخاصة بشهر فبراير/ شباط الماضي، كان هناك ارتفاع في عجز الحساب الجاري خلال شهر فبراير/ شباط بنحو 2 مليار و707 مليون دولار ليسجل 5 مليار و154 مليون دولار.

وكان عجز الحساب الجاري في تركيا خلال فبراير 2021 يبلغ 2.61 مليار دولار، وكان في فبراير 2020 يبلغ 1.4 مليار دولار.

وبلغ عجز الحساب الجاري في تركيا خلال الاثني عشر شهرًا، حتى فبراير الماضي حوالي 21 مليار و845 مليون دولار.

وكان لارتفاع عجز التجارة الخارجية إلى 6 مليار و3 مليون دولار بواقع زيادة نحو 3 مليار و902 مليون دولار تأثيرا في بلوغ عجز الحساب الجاري هذه المستويات.

وسجل الحساب الجاري باستثناء الطاقة والذهب فائضا بنحو 2 مليار و167 مليون دولار بعدما سجل فائضا بنحو 624 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع صافي المدخلات من ميزان الخدمات بنحو 874 مليون دولار ليسجل مليار و608 مليون دولار.

هذا وبلغ صافي المدخلات من الاستثمارات المباشرة نحو 4 مليون دولار، بينما سجلت استثمارات المحفظة صافي تدفقات خارجية بنحو 765 مليون دولار.