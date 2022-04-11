أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن نصف الأتراك قللوا من وجباتهم الغذائية لمواجهة التضخم النقدي.

في تركيا التي تمر بأوقات عصيبة اقتصاديًا، يتخلى الناس عن احتياجاتهم الأساسية.

استطلاع الرأي الذي أجرته شركة الأبحاث متروبول، قال إن المواطنون قللوا من احتياجاتهم الأساسية مثل الأكل والتدفئة والنقل.

وبسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في تركيا، ذكر نصف المشاركين في الاستطلاع أنهم خفضوا وجباتهم الغذائية.

31.9٪ من المشاركين قالو إنهم يعانون من الجوع بين الحين والآخر من أجل العيش بدخلهم الحالي.

كما أوضح الاستطلاع أن 53.7% من الأتراك يفضلون ارتداء ملابس ثقيلة جدا، عن تشغيل دفايات الغاز بسبب ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي.

وبلغت نسبة الذين توقفوا عن تناول اللحوم 62٪، وبلغت نسبة المتوقفين عن استخدام المركبات الخاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود 62.5 بالمئة.

تجاوزت معدلات التضخم النقدي في تركيا 60 في المئة، وهي نسبة أسوأ من تلك التي تشهدها اليونان التي توشك على إعلان إفلاسها.