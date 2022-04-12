أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن عمدة أنقرة منصور يافاش، يحظى بشعبية متزايدة في العاصمة، ويتفوق على منافسه في الانتخابات البلدية السابقة محمد أوزحسكي.

مؤسسة Bupar للدراسات والخدمات الاستشارية أجرت المرحلة الثانية لاستطلاع رأي يخص الانتخابات البلدية، لصالح صحيفة جمهوريت.

شملت المرحلة الثانية العاصمة أنقرة. وخلال استطلاع الرأي الذي تم في الفترة بين 28 مارس و7 أبريل الجاري بمشاركة 1615 شخص في الفئة العمرية بين 17 عاما فيما فوق، تم سؤال المشاركين عن الشخصية التي سيصوتون لها في حال ما إن انعقدت انتخابات بلدية اليوم بين منصور يافاش عن حزب الشعب الجمهوري ووزير البيئة السابق محمد أوزحسكي عن حزب العدالة والتنمية.

وحصد يافاش أصوات 54.6 في المئة من المشاركين، بينما حصل أوزحسكي على أصوات 40.1 في المئة. وبلغت نسبة من لم يحددوا موقفهم نحو 5.3 في المئة.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين حول نجاح يافاش في إدارة البلدية، حيث أكد 59.5 في المئة من المشاركين نجاح يافاش في منصبه، في حين أوضح 25.7 في المئة من المشاركين أنه لم ينجح في إدارة المهام التي يتولاها.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عما إن كانوا يثقون في يافاش كرئيس للبلدية، حيث أفاد 64.5 في المئة من المشاركين أنهم يثقون به في حين أوضح 29.6 في المئة من المشاركين أنهم لا يثقون به.

ولم يحدد 5.9 في المئة من المشاركين موقفهم تجاه الأمر.

في إجابتهم عن سؤال حول ما إن شعروا بأية حالة سلبية تجاه يافاش صوّت 76.7 في المئة من المشاركين بالنفي و10.6 في المئة من المشاركين بالإيجاب.

وأوضح 12.7 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم تجاه الأمر.

وفيما يخص طريقة إدارة بلدية أنقرة بعد انتقالها لحزب الشعب الجمهوري أكد 55.7 في المئة من المشاركين أن البلدية تُدار بشكل جيد، في حين ذكر 28.1 في المئة من المشاركين أنها تُدار بشكل سيء.

وأفاد 8.9 في المئة من المشاركين أن إدارة البلدية لم تشهد أي تغيير.

وفي تعليق منه على نتائج استطلاع الرأي صرح رئيس مؤسسة BUPAR، أردل أكالتون، أن منصور يافاش يواصل حصد الدعم الشعبي بعد اقتناصه رئاسة بلدية أنقرة من حزب العدالة والتنمية بأصوات 51 في المئة من الناخبين.

وأضاف أكالتون أن يافاش اكتسب ثقة المواطنين بما حققه خلال فترة توليه رئاسة البلدية منذ عام 2019، قائلا: “عدم استخدام يافاش لغة سياسية يعد أكبر مميزاته، كما أن التقشف في استخدامه موازنة البلدية واتخاذه إجراءات قانونية بحق أخطاء الإدارة السابقة لاق مردودا في أوساط سكان المدينة”.

جدير بالذكر أنه أثيرت مزاعم مؤخرا حول اتفاق الأحزاب المعارضة الستة في تركيا على اختيار التحالف عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، مرشحا للرئاسة، لمنافسة رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.