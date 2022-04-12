أنقرة (زمان التركية) – بلغت حصيلة إيرادات المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي 17 مليون ليرة (1.1 مليون دولار) من العقوبات التي فرضها على المؤسسات الإعلامية في 2021.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لعام 2021، يشير إلى فرض 1661 غرامة منفصلة على المؤسسات الإعلامية في عام 2021، بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليونًا و822 ألفًا و365 ليرة و70 قرشًا.

المجلس حصل على إجمالي 17 مليون و10 آلاف 985 ليرة من هذه الغرامات.

كما أوضح التقرير رفع 236 دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى في عام 2021، وتم الفصل في 91 دعوى قضائية لصالح المجلس، و11 منها ضد المجلس، في حين أن 134 دعوى لم يتم الفصل فيها بعدُ.

وأضاف التقرير: “تم رفع 140 قضية ضد الغرامات الإدارية. وتم تقديم 35 حكماً من أحكام وقف البث المؤقت. 16 من الدعاوى المرفوعة ضد المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كانت تتعلق بإلغاء رخصة البث، 9 منها غرامات إدارية وعقوبات على البرامج”.

تشتكي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في تركيا من تشديد الرقابة من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، ومحاصرتها بالعقوبات، لخنق حرية الرأي.

واحتلت تركيا المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.