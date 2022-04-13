أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، عن تفوق حزب الشعب الجمهوري المعارض، على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مؤسسة أوراسيا للأبحاث استطلعت آراء المواطنين عن الحزب الذي سيصوتون له حال عقد انتخابات مبكرة محتملة.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن الصراع بين تحالف الشعب الحاكم وتحالف الأمة المعارض، حيث تفوق تحالف الأمة.

وقبل توزيع الأصوات المترددة، كانت نسبة تأييد تحالف الأمة 39.3٪، أما نسبة المؤيدين لتحالف الشعب فكانت أقل 7 نقاط مئوية، عند 32.6٪.

نتائج الاستطلاع من حيث الأحزاب، تشير إلى تقدم حزب الشعب الجمهوري بخطوة في حال إجراء انتخابات مبكرة.

قبل توزيع الأصوات المترددة، بلغت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري 28.1٪.

يأتي حزب العدالة والتنمية الحاكم مباشرة بعد حزب الشعب الجمهوري، إذ بلغ معدل تأييد حزب العدالة والتنمية 27.5٪.

وفي حين أن معدل التأييد لحزب الجيد، أحد شركاء تحالف الأمة، كان 11.2 في المائة، فإن معدل تأييد الحركة القومية أحد شركاء تحالف الشعب، ظل عند 5.1 في المائة.

وظل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي لم يشارك بعد في أي تحالف ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات، عند 9 في المائة.