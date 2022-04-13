أنقرة (زمان التركية) – قرر شيف كباب في مدينة أضنة جنوب تركيا، إرسال “وحبة كباب أضنة” الشهيرة إلى السماء على متن بالون مملوء بغاز الهيليوم.

وتواصل مالك مطعم الكباب في مدينة أضنة ويدعى ياشار أيضن مع مسؤولي إحدى الشركات لمساعدته في إرسال وجبة كباب أضنة التي تشتهر بها المدينة إلى الفضاء.

تم وضع الوجبة على متن بالون مملوء بغاز الهيليوم ويحمل جهاز تعقب وكاميرا للتسجيل.

بحلول اليوم العالمي لرحلة الإنسان إلى الفضاء الموافق 12 أبريل/ نيسان الجاري تم إطلاق البالون من مدينة أضنة.

ارتفع البالون مسافة 38 كيلومتر عن سطح البحر. وفور بلوغه طبقة الستراتوسفير بعد رحلة استغرقت خمس ساعات انفجر البالون مما أسفر عن سقوطه في مياه البحر ببلدة باياس في مدينة هاتاي على بعد 75 كيلومتر من نقطة انطلاقه.

وتم إعادة الوجبة التي عثر عليها على بعد 8 كيلومترات من اليابسة بفضل جهاز التعقب إلى محل الكباب الذي أعدها.

شيف الكباب ياشار، أفاد أنه رغب في أن يرسل الكباب إلى الفضاء ليصبح أول من يفعل هذا قائلا: “نفذت فكرتي بالتعاون مع فريق، وكان هذا أمر رائعا. سقطت الوجبة في البحر ببلدة باياس وذهبنا بالقارب للحصول عليها”.