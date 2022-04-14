أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة في تركيا قيمة العقار المسموح للأجنبي، الحصول على الجنسية التركية مقابل شرائه.

تم إجراء تغييرات في شروط التقديم للأجانب للحصول على الجنسية التركية.

رفعت وزارة الداخلية الشرط العقاري البالغ 250 ألف دولار والمطلوب للحصول على الجنسية التركية.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن زيادة قيمة العقار الذي المسموح لمالكه الأجنبي بالحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وبوجب قرار اتخذ في سبتمبر 2018، خفضت الحكومة تكلفة العقار الذي يؤهل للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

يذكر أن عدد الحاصلين على الجنسية التركية من اللاجئين السوريين حتى عام 2021، بلغ 193 ألف و293 من أصل سوري، بينهم 84 ألفًا و 152 طفلًا، وفقا لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.