أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة الدول الأوروبية من حيث ارتفاع معدلات التضخم النقدي على أساس سنوي.

وفق بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) عن التضخم في الدول الأوروبية، كانت هناك زيادة بمعدلات التضخم في جميع أنحاء أوروبا، خلال شهر مارس 2022.

وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوربية في معدلات التضخم.

سجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المائة في مارس، وتبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المائة، والفحم بنسبة 23.47 في المائة، وأسعار البصل بنسبة 20.56 في المائة.

وارتفع التضخم في ألمانيا وهولندا، وهما من بين الاقتصادات القوية في الاتحاد الأوروبي، إلى أعلى مستوى لهما خلال الأربعين عامًا الماضية.

وفق يوروستات، حطم معدل التضخم السنوي في ألمانيا الرقم القياسي للمرة الأولى منذ عام 1981، بعد أن سجل 7.6٪ في مارس 2022.

وفي هولندا، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير في مارس إلى 11.9 في المائة، وهذا هو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أبريل 1976.

كانت منتجات الطاقة هي الأكثر تأثراً بالتضخم في الدولة الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في جميع أنحاء هولندا بنسبة 157 في المئة.

وظل معدل التضخم في فرنسا، أحد أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي، عند 5.1 في المائة، حيث تعد من بين الدول التي لديها أدنى معدل تضخم في أوروبا.