أنقرة (زمان التركية) – أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا.

خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة محلية وصفت البرلمانية نرجس ارتفاع المعيشة “بالحريق” الذي التهمت نيرانه كل شيء.

أضافت قائلة: “أرى المواطنون محقون في شكواهم. نحن أيضا مواطنون بهذا البلد ومن بين من يعانون من هذا الحريق. من يحيطون بنا من أشقاء وأصدقاء

وأفراد عائلة الجميع يتابع الأوضاع. نحن أيضا على دراية بكل شيء، فنحن أيضا مستهلكون. وسنتجاوز كل هذه الصعاب بإذن الله”.

وشددت نرجس على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، قائلة: “أعتقد أن وزيرنا وحكومتنا أدلوا بتصريحات حول رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس القادمين. قد يشهد أغسطس إقرار تلك الزيادة”.

بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطني الشرائية في تركيا.

وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوربية في معدلات التضخم.

سجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المائة في مارس، وتبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المائة، والفحم بنسبة 23.47 في المائة، وأسعار البصل بنسبة 20.56 في المائة.