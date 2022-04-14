أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحي التركي أحمد تاكان، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري تعديلات وزارية قريبا.

في مقاله بصحيفة كوركوسوز التركية، بعنوان “هل سيمنح نموذج فيكتور أوربان الاقتصادي القصر الرئاسي فوزا انتخابيا؟”ذكر تاكان أن الادعاءات المثارة بالأروقة السياسية تشير إلى استعدادات للإطاحة بأحد الوزراء، مفيدا أن غلاء المعيشة يتصدر أجندة السلطة الحاكمة.

تاكان توقع أن يقيل أردوغان يقيل وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، قائلا: “إقالة نبطي من منصبه مجرد مسألة وقت. وفور اتخاذ القرار سيتم الإطاحة به”.

تطرق تاكان إلى الادعاءات المتداولة حول انتقال نبطي إلى نموذج اقتصادي جديد، قائلا: ” نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أردوغان توبراك أثار ادعاءً مهما للغاية في الوقت الذي يسعى خلاله القصر الحاكم، والأوساط المقربة لمواجهة غلاء المعيشة. توبراك أفاد أن السلطة العاجزة أمام التضخم تخطط لتثبيت أسعار بعض السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية حتى نهاية العام الجاري على طريقة مادورو وأوربان”.

مؤخرًا قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إنه يعتبر ارتفاع التضخم في تركيا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات لتقليل تأثير زيادات الأسعار على المواطنين.

نبطي دعا الشعب إلى التحلي بالصبر على ارتفاع معدلات التضخم، بعد أن تجاوز في مارس الماضي 61 بالمئة.