أنقرة (زمان التركية) – اخترق مجموعة من القراصنة بوابة الخدمات الالكترونية (E- Devlet) التركية ومواقع حكومية، وحصلوا منها على بيانات لشخصيات سياسية رفيعة المستوى.

الصحفي التركي، إبراهيم حسكول أوغلو، قال إن القراصنة تواصلوا معه قبل شهرين وأبلغوه بسرقتهم لبيانات بعض المسؤولين الحكوميين من بينها بطاقات هوية حديثة الإصدار، مفيدا أن القراصنة لا يزالون يسربون تلك المعلومات.

ونشر حسكول صورا للهويات الشخصية الخاصة بكل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان، التي جاءت ضمن المعلومات التي شاركها القراصنة معه.

وأوضح حسكول في تغريداته أنه أبلغ قيادات بارزة من السلطة الحاكمة والمعارضة وجميع الجهات المهنية كي لا يسقط أحد ضحية لهذا الهجوم، مفيدا أنه انتظر تصحيح الأمر نظرا لأن البعض كان سيرغب في شراء هذه المعلومات غير أن بعض المواقع بدأت في طرح تلك المعلومات.

وأضاف حسكول أنه طالب القراصنة بمنحه معلومات هويته وبعض من معارفه للتأكد من صحة الأمر، قائلا: “بعد فترة من الانتظار أرسلوا المعلومات إلي. وأبلغوني أن هذه المعلومات يتم تسريبها بشكل محدث وأنه في حال إضافة معلومات جديدة للنظام فإن بإمكانهم الحصول عليها”.

وأكد حسكول أن الأمر لا يقتصر على هذه البيانات وأن المعلومات المسربة تضمنت هواتفه المحمولة وعناوينه ومعلوماته الدراسية، قائلا: “أبلغوني أن المعلومات بحوزتهم لا تقتصر على تلك المذكورة فقط بل أن بإمكانهم الحصول على بيانات أي شخص مدرج بالمنظومة بما يشمل أيضا التأمين والرواتب”.

هذا وذكر حسكول أن كل البيانات التي تلقاها كانت صحيحة، قائلا: “أبلغوني أن بإمكانهم تصنيف من يريدون كمصابين بفيروس كورونا عبر المنظومة. وذكروا أنهم سبقوا وأن قاموا بقرصنة المنظومة”.