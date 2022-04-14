أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن 88 % من الأتراك يقولون إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “مروع”.

مؤسسة “أكسوي” وجهت سؤالا للمشاركين، لمعرفة رأيهم في الوضع الاقصادي الحالي للبلاد.

وأكد 88.1% من المشاركين أن الوضع الاقتصادي “مروع”، و2.8% فقط قالوا إنهم يرون الاقتصاد ممتاز أو جيد، بينما أكد 9.1% أن الوضع لم يتغير.

كما وجه للمشاركين سؤال: “ما السبب وراء المسار السيئ في الاقتصاد؟” 76.7٪ قالوا “سوء إدارة الاقتصاد”، 23.3٪ قالوا “تدخل القوى الأجنبية في الاقتصاد”.

” أجاب 84.6٪ على السؤال “هل تعتقد أن الوضع في تركيا أم الدول الأوروبية أكثر خطورة؟” بأن “وضع تركيا أخطر”.

وعندماسئل المشاركون عن الزيادة في وسائل النقل العام في إسطنبول، أجاب 30.6٪ أن السبب هو “عجز بلدية إسطنبول عن إدارة الميزانية”، وأعرب 69.4٪ عن اعتقادهم بأن “تكاليف الوقود هي السبب ونتيجة عجز الحكومة عن إدارة الاقتصاد”.

مؤخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا.وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.

بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.

وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوربية في معدلات التضخم.

سجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المائة في مارس، وتبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المائة، والفحم بنسبة 23.47 في المائة، وأسعار البصل بنسبة 20.56 في المائة.