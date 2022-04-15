إسطنبول (زمان التركية) – أعلن رئيس إقليم إسطنبول في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عثمان نوري كباكتبي أن مرشح الحزب لرئاسة بلدية باغجلار عبد الله أوزدمير .

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية باغجلار .

وقال تمت مناقشة الاسم الذي سيتم ترشيحه ليحل محل رئيس البلدية المستقيل لأسباب صحية ونتيجة للمشاورات تم اختيار عبد الله أوزدمير مرشح عن لمنصب رئاسة بلدية باغجلار .

ولد عبد الله أوزدمير في قاسطامونو عام 1983م، وأكمل قسم الهندسة المدنية في جامعة يلدز التقنية ودرجة الماجستير في جامعة اسطنبول كولتور ومتزوج وله طفل واحد يتحدث الانجليزية .