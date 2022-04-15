أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير النقل والبنية التحتية عادل قرا إسماعيل أوغلو وجود 22 سفينة تركية على شواطئ البحر الأسود قادمة من أوكرانيا، مؤكدا أنهم يبذلون جهودا لإحضارها.

قال الوزير التركي في تصريح بأنقرة، أن “لديهم 22 سفينة تنتظر على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا ، معظمها مملوكة لأتراك، وهناك أيضًا سفنا ترفع العلم التركي. نحتاج لنقل تلك السفن من هناك”.

وأشار إلى أنهم أجروا مشاورات مع السفير الأوكراني في أنقرة بخصوص مسار هذه السفن من هناك.

واستطرد:”في البداية كان هناك أكثر من 200 من أفراد الطاقم على متن تلك السفن، قمنا بإجلاء بعضهم، 90 منهم لازالوا موجودين هناك، لكنهم لم يطلبوا الإجلاء ، ولا يريدون مغادرة سفنهم”.

وأشار إلى أن هذه السفن محملة بكميات من الحبوب وزيت عباد الشمس والحديد، لأنها ما زالت تنتظر هناك منذ ما يقرب من 50 يومًا.