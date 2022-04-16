أنقرة (زمان التركية) – انطلقت حملة في تركيا، لمقاطعة سلسلة متاجر “واتسون” للعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، بسبب إصدارها كتالوج باللغة العربية.

خصصت سلسلة متاجر “واتسون” الصينية صفحتين باللغة العربية في كتالوج أبريل الخاص بمنتجات العناية بالبشرة، مما تسبب في غضب عدد من الأتراك.

وتساءل عدد من النشطاء عن السبب وراء إصدار صفحتين باللة العربية، في حين أن اللغة الرسمية للبلاد هي التركية.

كما وبخ عدد من النشطاء المتجر، بسبب عدم استخدامه اللغة الكردية في الكتالوجات الخاصة به.

من ناحية أخرى، هناك من يجد المقاطعة عبثية من خلال لفت الانتباه إلى كثافة العرب الذين يعيشون في تركيا.

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