أنقرة (زمان التركية) – بينما يستمر الاتجاه الهبوطي في معدل شعبية تحالف الشعب الحاكم في الاستطلاعات الانتخابية، قال تقرير لموقع (aktifhaber) التركي إن كوادر في حزب العدالة والتنمية، يناقشون الخسارة المحتملة للانتخابات.

وفق التقرير فإن، بعض الأعضاء في الحزب الحاكم قلقون من أن السلطة السياسية في البلاد ستتغير.

وذكر الموقع أن وزيرا تركيا بارزًا، قال إنه إذا خسر حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2023، فإنه سيشكل بالتأكيد حزبًا منفصلاً.

وذكر أيضا أن الحكومات المحلية لحزب العدالة والتنمية تنوي أيضًا اتخاذ موقف وفقًا لنتائج الانتخابات المقبلة، حيث أنه في حالة خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات ، فمن المحتمل جدًا أن يتحول رؤساء البلديات إلى أحزاب جديدة تترك الحزب.

مؤخرًا كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة “أكسوي”، أن 88 % من الأتراك يقولون إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “مروع”.

ووفق نتائج استطلاع لمؤسسة أوراسيا عن الصراع بين تحالف الشعب الحاكم وتحالف الأمة المعارض، كانت نسبة تأييد تحالف الأمة 39.3٪، أما نسبة المؤيدين لتحالف الشعب فكانت أقل 7 نقاط مئوية، عند 32.6٪.