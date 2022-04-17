أنقرة (زمان التركية)ــ قال دبلوماسي أوكراني إن بلاده تعمل مع تركيا قدر الإمكان من أجل الحصول على مزيد من الدعم بشأن الغزو الروسي، لكنها تتفهم طبيعة علاقات أنقرة مع روسيا.

تركيا انتقدت الغزو الروسي لأوكرانيا وباعت طائرات مسيرة إلى كييف، لكنها تعارض في الوقت ذاته العقوبات الغربية على موسكو.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا إن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا على حد سواء، معتبرا قدرتهم على التحدث مع الجانبين ميزة.

وكالة رويترز البريطانية نقلت يوم الجمعة عن دبلوماسي أوكراني رفض الكشف عن هويته، قوله: “سنكون سعداء إذا انضمت تركيا إلى العقوبات الغربية، وحظرت الرحلات الجوية من روسيا. لكننا نتفهم هذا الواقع”.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني: “بدلاً من انتقاد تركيا، فإننا نعمل مع الجانب التركي قدر الإمكان، ولا نطالب بشيء غير محتمل.. تركيا لا تزال الدولة الوحيدة التي تمكنت من الجمع بين المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل محادثات السلام”، على حد تعبيره.

وكشف الدبلوماسي أن حوالي 85 ألف أوكراني وصلوا إلى تركيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير المضاي، في حين انتقل حوالي 47 ألفًا إلى دول أخرى.