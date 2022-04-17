أنقرة (زمان التركية) – أيدت المحكمة العليا في تركيا، سجن معلمة الفيزياء شريفة سولوكان، المصابة بشلل بنسبة 89%.

سولوكان التي من المقرر أن تدخل السجن خلال 5 أيام، محكوم عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وجاء في لائحة اتهام سولوكان أنها ألحقت أطفالها بإحدى المدارس التابعة لحركة الخدمة، فضلا عن استخدام زوجها تطبيق بيلوك.

قبل 19 شهرًا، أصيبت شريفة سولوكان بالشلل في الجانب الأيسر بعد تعرضها لعدوى فيروس كورونا، ولديها تقرير بإعاقة بنسبة 89 في المائة، ولا يمكنها المشي بدون دعم.

لا تستطيع سولوكان تلبية احتياجاته الشخصية، بما في ذلك دخول الحمام، بمفردها، علاوة على ذلك، تحتاج إلى إجراء عملية جراحية في قلبها.

محكمة الاستئناف العليا علقت تنفيذ الحكم مرتين لمدة 3 و6 أشهر، لكن الطب الشرعي رفض طلبها الثالث.

وعلقت سولوكان على قرار حبسها، قائلة: “هل يجب علي أن أحزن بسبب دخولي السجن وأنا بهذه الحالة، أم بسبب أنني سأترك أطفالي الاثنين بدون أب وأم؟”.