أنقرة (زمان التركية)ـ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 150 فلسطينيا يوم الجمعة.

قال أردوغان للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكالمة هاتفية يوم الأحد إن تركيا ستقف إلى جانب الفلسطينيين ضد الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة الأقصى وروحانيته.

في تغريدة نشرها عبر تويتر، أكد أردوغان قائلا: “لقد أعربت للسيد عباس خلال لقائنا عن إدانتي الشديدة للتدخلات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى، وأننا سنقف ضد الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروحانية المسجد الأقصى”.

وأكد أردوغان مرة أخرى خلال المكالمة الهاتفية مع عباس أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب فلسطين، داعيا في الوقت ذاته جميع الفصائل الفلسطينية للعمل من أجل الوحدة والمصالحة.

وكانت اشتباكات اندلعت بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الأقصى خلال صلاة الفجر يوم الجمعة المنصرم.

الوقفية الإسلامية التي تشرف على الموقع قالت إن الشرطة الإسرائيلية دخلت المكان قبل الفجر، حيث تجمع آلاف المصلين في المسجد، غير أن إسرائيل زعمت أن قواتها تدخلت لإزالة الحجارة التي تم تجميعها تحسبا لأعمال عنف.

جاءت تصريحات أردوغان بعد أن اتخذت تركيا وإسرائيل خطوات مبدئية لإصلاح العلاقات المتصدعة بسبب إدانة تركيا لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، والدعم التركي لحركة حماس، والخلافات بشأن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وفي هذا الإطار التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع أردوغان في أنقرة الشهر الماضي في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي منذ عام 2007، في مسعى لإصلاح العلاقات وتطويرها على أساس الاحترام المتبادل.