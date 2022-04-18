أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات الإسبانية طاقم بحري تركي على متن أحد القوارب في المياه الإقليمية لجزر الكناري الإسبانية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات.

وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري أوقفت قوات الأمن الإسبانية قارب صيد يبلغ طوله 20 متر ويحمل اسم AKT 1 على بعد 300 ميل من جزر الكناري على خلفية بلاغ مقدم.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أنه تم اعتقال طاقم القارب المؤلف من خمسة أفراد ويضم أربعة أتراك.

وعثر المسؤولون على 2900 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة داخل أحد خزانات الوقود.

وتبين أن القيمة السوقية لتلك المخدرات تقدر بنحو 90 مليون يورو.

وتصف قوات مكافحة المخدرات بالأمن الإسباني المنطقة البحرية التي تم إيقاف القارب بها بأنها نقطة تحويل على المسار المعروف باسم “طريق أفريقيا” في تجارة المخدرات غير القانونية.

ويستغل تجار المخدرات الكولومبيون على وجه الخصوص قوارب الصيد في هذه المنطقة لتسليم بضائعهم إلى أوروبا.

هذا ونشرت قوات الأمن الإسبانية لقطات الحملة الأمنية التي شنتها على قارب الصيد.