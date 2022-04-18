أنقرة (زمان التركية)ــ أعدت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن تأثيرات التضخم النقدي المرتفع في تركيا الذي يثقل كاهل المواطنين، وقالت إن الأسعار ترتفع بشكل يومي، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.

قال التقرير إنه بينما ترفرف أعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم فوق مباني إسطنبول، فإن التضخم يسحق المواطنين.

أجرت الجارديان لقاءات ميدانية وكان أحد هذه اللقاءات مع مصطفى كافدار الذي أحيل للتقاعد نظرا للظروف الاقتصادية، ولأن معاشه لم يعد كافيا لتغطية نفقاته الأساسية، فقد توجه مجبورا للعمل بأحد المخابز.

المواطن التركي قال: ”كل شئ مكلف للغاية، وبعد أن أشتري ضرورياتي وأدفع فواتيري، لا يتبق لي شيء”، وعندما سئل من المسؤول، ضحك بصوت خافت مجيبا “أنت تعرف من الذي يجعل التضخم مرتفعًا”، وأضاف مترددًا في التعبير عن رأيه في سياسات أردوغان الاقتصادية مباشرة “بالتأكيد فإن المسؤل ليس أنا وليس أنت وليس شخصًا في الشارع – ولكن من؟ ” طلب كفادر تغيير اسمه حفاظًا على سلامته.

تركيا تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، لا سيما بعد أن فقدت الليرة نصف قيمتها العام الماضي وحده، تكافح البلاد الآن مع ارتفاع حاد في التضخم، رسميًا 61.14٪، كما صرح كافدار بأن الزبائن غير راضين عن الأسعار،

ولكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج تضغط على رجال الأعمال الصغيرة، فقد ارتفعت أسعار السكر والقمح، حيث كان سعر كيس الدقيق بالكيلوغرام 110 جنيهات في يناير الآن سعره 220 ليرة .

وعندما حطم معدل التضخم الرسمي في تركيا 50٪ في شباط /فبراير كان يمثل أعلى مستوى له منذ عقدين ومشكلة سياسية ضخمة للحكومة، وبينما أصر وزير المالية نور الدين النبطي في وقت سابق من هذا الشهر على أن الزيادة “مؤقتة” بينما تعهد أردوغان مؤخرًا بحماية الأتراك من التضخم، مصرحا بقوله: “يستعد الاقتصاد التركي ليصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم ، فقد قلنا إننا لن نضيع هذه الفرصة بخطوات غير مبالية وغير مدروسة، سنخرج من هذا الوضع بطريقة لن تسحق مواطنينا بالتضخم”.

ويرتبط التضخم المتصاعد في تركيا بمحاولة الحكومة “إصلاح الاقتصاد” التركي جذريًا، والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة اعتقادًا منها أن هذا سيزيد الإنتاج – وهذا على عكس نصيحة معظم الخبراء، كما أن تغيير محافظ البنك المركزي أربع مرات خلال ثلاث سنوات كان له تأثير في ارتفاع التضخم وعدم انضباط السياسات النقدية.

وبحسب قول أستاذ الاقتصاد التركي ألب إيرينك يلدان “على مستوى العالم يعاني الجميع من التضخم، لكن تركيا تشهده بمعدل أربعة أو خمسة أضعاف من البلدان الأخرى، هذا بعد سلسلة من الأخطاء السياسة والمشاريع التوسعية الطموحة واتباع سياسة اقتصادية تتجنب قواعد الجاذبية الاقتصادية”.

أصبح معدل التضخم قضية سياسية في حد ذاتها، ففي يناير أقال أردوغان رئيس وكالة الإحصاءات الرسمية في البلاد، غاضبًا من أن بيانات التضخم الرسمية للعام الماضي أظهرت ارتفاعًا قياسيًا.

وتقدر مجموعة الأبحاث الاقتصادية المستقلة التي تراقب معدل التضخم في تركيا باستخدام نفس المقاييس التي تتبعها الحكومة أن التضخم الحقيقي بلغ 142.63٪ في مارس “مائة واثنان وأربعون في المائة تضخم مفرط، ولا شك في ذلك.” يقول يلدان، إنه منذ أن بدأ ارتفاع الأسعار في التأثير في سبتمبر الماضي، كانت حسابات المجموعة للتضخم الحقيقي ضعف السعر الرسمي باستمرار.

وفق الصحيفة، تفاقمت الأزمة المالية في تركيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية وخاصة القمح، وكان انخفاض الليرة مقابل الدولار يؤثر بالفعل على قدرة تركيا لإستيراد القمح، لكن فقدان الإمدادات الأوكرانية جعلها تبحث عن بدائل.

ومع ارتفاع الأسعار أعلن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام الكاميرات أنه لن يدفع فاتورة الكهرباء الخاصة به حتى يقوم أردوغان بخفض الأسعار، ووصف مسؤولو حزب العدالة والتنمية ذلك بأنه “استفزاز”، إلا أن الأتراك العاديون “منشغلين بالاقتصاد”، على حد قول أكرم كونيديو أوغلو الاقتصادي في حزب الخير المعارض، والذي يأمل في إقناع الجمهور التركي بأنه بإمكان الحزب إصلاح الاقتصاد مع بدء الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول عام 2023، ولكن ما تفصح عنه البيانات على كل هو تزايد الفقر المدقع، مما يعني أن الدخل لا يلبي الاحتياجات الأساسية، نعم قد ينخفض معدل التضخم في العام المقبل، لكن تفاقم الفقر سيثبت صعوبة حله”..

وقد أضاف أخرون ممن أجرت معهم الجارديان لقاءات بأن جهود تركيا لإيجاد حل في أوكرانيا وربما خفض أسعار المواد الغذائية، لا تجلب سوى القليل من العزاء، فالجميع يعيش مع الأسعار في حياته العادية، نعم قد يتحدث الشعب عن الحرب، لكن كل ما يتحدث عنه الشارع التركي الآن هو التضخم، فالأسعار تتغير بصورة يومية والجميع ينظر للمستقبل بعين ملؤها الخوف، فما لم يرى الجمهور ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار فلن يشعر بالراحة أو الأمان.