أنقرة (زمان التكية) أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش أطلق غارات جوية بمناطق مختلفة من شمال العراق، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وزارة الدفاع صرحت في بيان أن طائرات حربية وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر شاركت في الغارات على المعسكرات والأنفاق ومستودعات الذخيرة والملاجئ التابعة لمليشيات حزب العمال الكردستاني.

وأفاد بيان الوزارة أنه بعد الغارات الجوية انتقلت وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة بطائرة هليكوبتر إلى مواقع المليشيات المسلحة لإطلاق عملية برية أيضًا.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال من مقر قيادة القوات الجوية في العاصمة أنقرة بحضور قادة الجيش: “عمليتنا مستمرة بنجاح … الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى حققناها بالفعل”، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة الدفاع أن العملية العسكرية بدأت بعد تلقي معلومات تفيد بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لهجوم واسع النطاق على أهداف تركية، مؤكدة أن تركيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وزارة الدفاع كشفت أن العملية العسكرية ركزت على مناطق زاب وميتينا وأفاسين باسيان شمال العراق، وشددت على اتخاذ كل الاحتياطات لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين أو أي ضرر بالأصول التاريخية والثقافية.

يذكر أن العراق يدين العمليات العسكرية التي تقدم عليها تركيا على أراضيه من وقت لآخر لمحاربة حزب العمال الكردستاني، ويؤكد ان هذه العمليات تنتهك سيادة الدولة العراقية.