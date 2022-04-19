أنقرة (زمان التركية) – رغم الأزمة الاقتصادية ودعوات التقشف التي تطلقها الحكومة التركية، ستنفق بلدية كوتاهية غرب البلاد 45 مليون ليرة لبناء برج على شكل مزهرية في وسط المدينة.

ورد في تقرير تقييم الأثر البيئي أن المشروع سيتم بناؤه على مساحة 13،136 متر مربع، وسيتم استخدام البرج كشرفة عرض تجارية ومنشأة اجتماعية وثقافية، سيكون هناك أيضًا مطعم دوار في البرج.

وعلم أنه تم إنفاق 620 ألف و500 ليرة على البرج المزهرية حتى قبل بدء بنائه.

وقال أليم إشيك رئيس البلدية المنتمي لحزب الحركة القومية عضو التحالف الحاكم، إن البرج ليس رمزًيا فحسب، بل يشمل أيضًا العديد من مناطق التعزيز الاجتماعي مثل شرفة المشاهدة، والمطعم الدوار، والمقاهي، ومناطق الأنشطة، ومركز العلوم والفنون، والمعارض الفنية.