أنقرة (زمان التركية) – فرضت هيئة خطوط السكة الحديد التركية زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطار السريع بنسبة 15 في المئة.

وبموجب هذه الزيادة سترتفع تذكرة القطار السريع بين قونية وأنقرة إلى 67 ليرة، بينما سترتفع تذكرة القطار السريع بين قونيا وإسطنبول إلى 182 ليرة، ووارتفعت تذكرة القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول من 130.5 ليرة إلى 151 ليرة.

وتعد هذه الزيادة الثالثة التي تشهدها أسعار تذاكر القطار السريع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ففي يناير/ كانون الثاني هذا العام أقرت الحكومة زيادة بنحو 20 في المئة في أسعار تذاكر القطار السريع أعقبها زيادة أخرى بنحو 10 في المئة خلال شهر مارس/ آذار.

وبهذا سجلت أسعار تذاكر القطار السريع زيادة بنحو 51,8 في المئة منذ بداية العام الجاري.

يرى المستهلكون في تركيا أن قدرتهم الشرائية تتآكل بسبب التضخم النقدي الذي قفز إلى 61.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، وهو أعلى معدل زيادة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.