أنقرة (زمان التركية) – اعتبر منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، أن تركيا هي الدولة الأقرب لتولي الوساطة بالقضايا الإنسانية مقارنة بالدول الأخرى.

هذا وتواصل تركيا اتصالات مع الجانب الأوكراني والروسي في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للازمة المندلعة في أوكرانيا، فبعد فشل المحادثات التي أجريت بين الجانبين الروسي والأوكراني عبر الفيديو وعبر اللقاءات الشخصية في بيلاروسيا احتضنت مدينة إسطنبول التركية خلال الأسابيع الماضية أحد جلسات مفاوضات السلام بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ويكثف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، اتصالاتهم مع نظرائهم بالدول الغربية لإقرار وقف فوري لإطلاق النار داخل أوكرانيا والتوصل إلى حل دائم للازمة.

من ناحية أخرى تنتظر الولايات المتحدة أن تلعب تركيا حليفتها في الناتو دورا رئيسيا في محاسبة روسيا على حربها على أوكرانيا، في ظل عدم مشاركة أنقرة ضمن قائمة الدول التي تفرض عقوبات على روسيا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الاثنين إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيستضيف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن يوم 18 مايو القادم حيث سيناقشون جملة من القضايا، بما في ذلك دور تركيا المهم في محاسبة روسيا على حربها ضد الشعب والحكومة في أوكرانيا.