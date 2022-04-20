أنقرة (زمان التركية) – استيقظت مدينة بورصة اليوم على وقع انفجار حافلة تقل أفرادا من الأمن كانت في طريقها إلى أحد السجون في الحي الصناعي بطريق مودنيا في بلدة أورهان غازي.

وفي أول بيان رسمي بشأن الحادثة أفاد والي بورصة، يعقوب جابولات، أن النتائج الأولية تشير إلى انفجار قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد، قائلا: “انفجرت قنبلة مزروعة أسفل أحد الأشجار ونشتبه في كون الواقعة هجوما إرهابيا. الحافلة كانت تقل نحو 30 من أفراد الأمن، وأسفر الحادث عن استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين”.

لاحقا أعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الواقعة ناجمة عن انفجار قنبلة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد وأسفرت عن استشهاد أحد أفراد الأمن قائلا: “نواصل العمل على رصد المتورطين في الحادث. ندعو الله أن يتعمد شهيدنا بالرحمة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وفي تصريح لاحق كشف وزير العدل، بكر بوزداغ، أن الانفجار أسفر عن استشهاد فرد أمن يدعى جنكيز ييت داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر.