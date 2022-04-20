أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على الجدل الذي ثار بسسب قضية الزيارات التي يجريها السوريين إلى المناطق الآمنة في شمال سوريا خلال إجازة العيد.

صويلو علق على تصريحات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، التي ذكر خلالها أنه لا داع لعودة اللاجئين السوريين الذين سيغادرون إلى سوريا خلال عيد الفطر إلى تركيا.

أضاف صويلو، قائلا: “لدينا قيود على الذهاب إلى المناطق الآمنة خلال الأعياد، لدينا تقييم بعدم السماح لهم.”

أضاف وزير الداخلية مغبرا عن غضبه من التركيز مؤخرا على قضية ترحيل اللاجئين السوريين “حتى الآن عاد نحو 500 ألف لاجئ -إلى سوريا- بشكل طوعي، واليوم يسعى البعض لاستغلال هذه المسألة لأغراض استفزازية”.

وأكد صويلو أن الوزارة تجري دراسة بشأن اللاجئين الذين سيتوجهون إلى بلادهم، كما علق على ادعاءات منح الجنسية التركية إلى السوريين، قائلا: “اعتبارا من نهاية عام 2021 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية من القادمين إلى تركيا بصفة مؤقتة نحو 192 ألف شخص”.