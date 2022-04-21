أنقرة (زمان التركية) – أعلنت خطوط الجوية التركية، إعادة تعيين رسوم حجز تذاكر الطيران المحلي، لتنضم بذلك وسائل النقل رفعت أسعار خدماتها بسبب معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة.

المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال اشكي، قال خلال كلمته في مائدة إفطار الوكالات المحلية إن رسوم حجز تذاكر الطيران سترتفع إلى 50 ليرة للدرجة السياحية وإلى 75 ليرة لدرجة رجال الأعمال، مشيرا إلى بلوغ التعديلات في رسوم حجز التذاكر الطيران مرحلتها الأخيرة واستعداد الشركة لتفعيلها خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وأضاف أشكي أنه تم إلغاء نسبة العشرة في المئة المفروضة على الحد الأقصى التأميني لنظام الخصم المباشر لوكالات السياحة، مفيدا أنه سيصبح بالإمكان استخدام سائر التأمينات كحد اقصى للمبيعات اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومؤخرًا فرضت هيئة خطوط السكة الحديد زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطار السريع بنسبة 15 في المئة.

وبموجب هذه الزيادة سترتفع تذكرة القطار السريع بين قونية وأنقرة إلى 67 ليرة، بينما سترتفع تذكرة القطار السريع بين قونيا وإسطنبول إلى 182 ليرة، ووارتفعت تذكرة القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول من 130.5 ليرة إلى 151 ليرة.

وتعد هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها في أسعار تذاكر القطارات، وبهذا سجلت أسعار تذاكر القطار السريع زيادة بنحو 51,8 في المئة منذ بداية العام الجاري.

يرى المستهلكون في تركيا أن قدرتهم الشرائية تتآكل بسبب التضخم النقدي الذي قفز إلى 61.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، وهو أعلى معدل زيادة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.