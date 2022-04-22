أنقرة (زمان التركية) – يتواصل الارتفاع في أسعار السلع والخدمات داخل تركيا بفعل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي مدينة قونية الملقّبة بصومعة تركيا من الحبوب ارتفع سعر السميط إلى 4 ليرات بعدما كان يبلغ 2.50 ليرة في فبراير/ شباط الماضي وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكان سعر السميط في مدينة قونية يبلغ ليرة مطلع عام 2018، غير أنه في مارس/ آذار من العام نفسه تقرر رفع سعر السميط بنحو 25 قرشا ليرتفع من ليرة إلى ليرة و25 قرشا.

وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2018 تقرر فرض زيادة جديدة في سعر السميط بواقع 25 قرشا ليرتفع إلى ليرة و50 قرشا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 شهد سعر السميط زيادة جديدة ليرتفع إلى ليرة و75 قرشا.

وواصل سعر السميط الارتفاع ليسجل ليرتين ثم ليرتين ونصف. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي سجل السميط نحو 3 ليرات.

وعلى صعيد الخبز ارتفع سعر رغيف الخبز زنة 200 جرام إلى 1.75 ليرة بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما كان يبلغ 1.40 ليرة خلال عام 2021.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي سجل سعر رغيف الخبز زيادة جديدة ليرتفع إلى ليرتين ليواصل الارتفاع في فبراير/ شباط هذا العام مسجلا ليرتين و50 قرشا.