أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه يعتزم إجراء مكالمات هاتفية مع نظيريه الروسي والأوكراني في الأيام القليلة المقبلة من أجل دعوتهما إلى الالتقاء في تركيا لإجراء مباحثات بهدف إنهاء الحرب.

نقلت قناة “خبر تورك” عن أردوغان قوله: ” أصدقاؤنا سيتواصلون اليوم مع نظرائهم في روسيا وأوكرانيا، ونخطط لإجراء مكالمة مرة أخرى اليوم أو غدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وأكد الرئيس التركي، بحسب ما ذكرته القناة، أن بلاده تسعى لنقل المباحثات الثنائية بين روسيا وأكرانيا في إاسطنبول إلى مستوى قادة البلدين، في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب التي تستمر منذ 24 فبراير.

وكان وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني التقيا في مدينة أنطاليا الساحلية جنوب تركيا في مارس، قبل بدء المفاوضات الفنية في إسطنبول في وقت لاحق من الشهر.