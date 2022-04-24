أنقرة (زمان التركية) – أثار النائب السابق لمدير لبنك الزراعة التركي، شانول بابوشجو، ادعاءات حول استعداد الحكومة لإصدار ورقة نقدية من فئة 500 ليرة وعملات معدنية من فئة 5 ليرات.

يأتي ذلك بينما ارتفع معدل التضخم في تركيا متجاوزًا 61 بالمئة، فيما تفقد الليرة التركية قيمتها بمرور الوقت.

بابوشجو كشف عن ادعائه عبر تغريدة على تويتر، أثارت التغريدة موجة من الجدل.

مؤخرًا انتقد علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، الودائع بالليرة التركية التي يحصل المواطنين منها على فوائد وفق سعر الصرف في ظل تراجع قيمة الليرة، وتوقع باباجان أن تقدم الحكومة على طبع نقود لسداد الفوائد.

وقال باباجان “هل سيقومون بطباعة النقود. نعم، سيتعين عليهم الدفع عن طريق طباعة النقود. إذن ماذا يحدث عندما تطبع النقود؟ سوف يزيد التضخم أكثر. سوف يزيد المعدل أكثر. سيتعين عليهم دفع فرق الصرف الأجنبي لحسابات الودائع المفهرسة بالعملات”.

يذكر أن العملات الورقية في تركيا 5 و10 و20 و50 و100 و200 ليرة، وأعلى عملة معدنية هي 1 ليرة.