أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 53 لعسكريين في القوات البرية والبحرية والجوية والدرك، في 16 مدينة مركزها إسطنبول.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار تحقيقات لنيابة إسطنبول بسبب استخدام الهواتف العمومية، وشبهة الانتماء لحركة الخدمة.

وطالت قرارات الاعتقال 4 طلاب سابقين بمدرسة عسكرية كانت تابعة لقيادة قوات الدرك وضابط صف مفصول من قيادة القوات الجوية و3 طلاب سابقين في مدارس عسكرية تم إغلاقها و4 ضباط صف عاملين بصفوف القوات البرية، و19 طالبا سابقا في مدارس عسكرية تم إغلاقها، و20 طالبا سابق بمدرسة عسكرية كانت تابعة لقيادة القوات البحرية، وطالب عسكري سابق بأكاديمية جولهانة الطبية العسكرية التي تم إغلاقها ومدنيين.

شنت قوات الأمن حملات أمنية فجرًا، حيث أسفرت الحملات أسفرت عن اعتقال 23 شخصا وردت أسمائهم ضمن قرارات الاعتقال.