أنقرة (زمان التركية) – تعرض مواطن للاعتداء من قبل الشرطة بسبب غناءه باللغة الكردية في ولاية وان جنوب شرق تركيا، ثم تم اعتقاله.

طُلب من مواطن يغني باللغة الكردية في شارع “مستشفى الدولة القديم” في وان أن يخضع لفحص المعلومات العامة (GBT) من قبل الشرطة، المواطن الذي رفض تقديم بطاقة هويته تعرض للضرب والاعتقال.

كما تم اعتقال أصحاب المتاجر الذين تفاعلوا مع غناء المواطن.

وشوهد في مقطع فيديو قيام الشرطة بتكبيل يد الرجل الذي رفض تقيم هويته وضربه لدقائق.

وتم نقل المغني وأصحاب المتاجر، الذين تم احتجازهم بسبب رد فعلهم على عنف الشرطة، إلى مديرية أمن مقاطعة وان.

يذكر أن الحكومة تضيق على استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.