أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التونسية قرارا بسجن أربعة بحارة أتراك كانوا قد نجوا هذا الشهر من سفينة يُعتقد أنه تم إغراقها عمدا في ساحل مدينة قابس جنوب تونس.

وأصدرت النيابة العامة التونسية قرارا بالإبقاء على طاقم السفينة المؤلف من أربعة أتراك وأذربيجانيين وجورجي خلف القضبان خلال عملية التحقيق في احتمالية إغراق السفينة عمدا.

وكانت السفينة أكسيلو Xelo في طرقها من غينيا الاستوائية إلى مالطا وعلى متنها ألف طن من النفط، غير أنه تبين بع فحص السفينة الغارقة خلو مخازن شحن السفينة من النفط.

من جانبه أعلن المتحدث باسم محكمة قابس، محمد كاراي، أنهم يحققون في احتمالية إغراق السفينة عمدا للحصول على الأموال من شركات التأمين.