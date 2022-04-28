أنقرة (زمان التركية) – لقى أربعة أشخاص في ولاية موغلا غرب تركيا، مصرعهم نتيجة التسمم بغاز الميثان.

وقع ذلك بعد دخولهم إلى بالوعة الصرف الصحي في أحد مزارع الحيوانات في بلدة مانتشه بمدينة موغلا التركية.

ووقعت الحادثة مساء أمس داخل مزرعة حيوانات بشارع بورام في حي كافاجا، حيث حاول أربعة أشخاص إزالة الألواح المتعفنة داخل بالوعة صرف الحيوانات.

وبعد فترة من الوقت أصيب الأشخاص الأربعة بوعكة صحية أسفرت عن نقلهم إلى المستشفيات بالمدينة على متن سيارات إسعاف وذلك بعدما أظهرت الفحوصات الأولية تعرضهم للتسمم بغاز الميثان.

وعلى الرغم من محاولات الأطباء، لفظ المصابين أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفيات التي نُقلوا إليها.

هذا وتواصل السلطات المحلية التحقيق في الواقعة.