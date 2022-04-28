أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة “باسمه ومجده وشعاره الخاص”.

تصريح باباجان جاء عبر بيان له على تويتر.

وقال باباجان إن حزبه قرر “دخول الانتخابات المقبلة باسمه ومجده وشعاره الخاص… أتمنى التوفيق لبلدنا وديمقراطيتنا. تركيا أكبر من شخص واحد، تركيا أكبر من شخص واحد، تركيا أكبر من شخص واحد. سنخترق السدود”.

وتابع باباجان: “أود ألا يتسبب هذا القرار في أي سوء فهم. نحن نقف وراء كل الوعود التي قطعناها على طاولة الأحزاب الستة حتى الآن. وسنواصل الإسهام بكل الطرق في القضاياالمشتركة. نحن نحاول توسيع المجالات التي نتعاون فيها مع كل طرف على هذه الطاولة”.

يأتي قرار باباجان متأثرًا على ما يبدو بمشروع قانون الانتخابات الجديد المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، الذي يهدف إلى القضاء على التحالفات بين أحزاب المعارضة.

وكان تحالف نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لتعديل قانون الانتخابات رقم 2839. التعديل يهدف لخفض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة، ويحرم الأحزاب المعارضة من مزايا التحالف البرلماني.

اللائحة جعلت من شبه المستحيل على الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة، أن يصبح لهم نواب في البرلمان إذا كانوا أعضاء في تحالف انتخابي.

وفقًا للمحللين المعارضين والسياسيين، الهدف الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم من قانون الانتخابات هو منع توسع تحالف الأمة المعارض بجعل بقاء الأحزاب ذات الأصوات المنخفضة في التحالف بلا معنى. وبهذه الطريقة، سيتم منع أحزاب السعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل في الكتلة اليمينية المحافظة من دخول الانتخابات ضمن تحالف الأمة، والحفاظ على الأغلبية البرلمانية في المجلس حتى لو فقد العدالة والتنمية الرئاسة.