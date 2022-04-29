أثينا (زمان التركية) – أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن وحدة حلف شمال الأطلسي ‏‏”الناتو” تقوضها انتهاكات تركيا “غير المقبولة” للمجال الجوي اليوناني.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنلندية أمس الخميس: “لقد أوضحت للأمين العام (الناتو) أن هذا النوع من السلوك من جانب أحد حلفاء الناتو على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف هو ببساطة غير مقبول، إنه يقوض الأمن الأوروبي وكذلك وحدة هدف الناتو”.

وأضاف أنه أبلغ ينس ستولتنبرغ خلال مكالمة هاتفية بانتهاك المجال الجوي من قبل القوات الجوية التركية فوق جزر ساموس وليمنو وخيوس وكارباثوس، الواقعة في منطقة ذات حدود بحرية وجوية متنازع عليها.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أنها وجّهت احتجاجا شديدا للسفير التركي بشأن “العدد غير المسبوق” لانتهاكات الأجواء اليونانية وعمليات التحليق فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد.

في سياق متصل قالت اليونان الخميس، إنها لا تستطيع مناقشة إجراءات بناء الثقة مع تركيا بعد أن كثفت زميلتها العضو في حلف شمال الأطلسي الدوريات الجوية التي قالت إنها تنتهك المجال الجوي اليوناني.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يوانيس أويكونومو: “هذه الإجراءات غير مقبولة.. إنها انتهاك لسيادة اليونان”.

وأضاف أويكونومو “من الواضح تماما أن مثل هذا المناخ غير مناسب للاجتماعات بشأن إجراءات بناء الثقة”.