أنقرة (زمان التركية) – نشر بولنت أرنتش، رئيس البرلمان التركي السابق الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال أحداث حديقة جيزي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر بشأن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا ضمن قضية جيزي.

وأسرد أرنتش آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية بشأن العدل خلال التغريدة التي تجنب خلالها ذكر اسم القضية بشكل صريح.

ودعا أرنتش في تغريدته المؤمنين إلى الثبوت على الحق والدفاع عن العدل وألا يدفعهم الحقد والكراهية تجاه فصيل ما إلى اللجوء للظلم قائلا: “هذا أقرب للتقوى. فلتخشوا الله، فهو أعلم بما تفعلون بدون شك”.

وأستشهد أرنتش في التغريدة بالآية 90 من سورة النحل “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون” مفيدا أن العدل أحد أسماء الله عز وجل ويتوجب على المؤمن التعامل بعدل وإنصاف في جميع أموره.

وأكد أرنتش أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالعدل في الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية قائلا: “يجب إقامة العدل الذي يعد أحد الاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع.. إذا ضعفت مصداقية هذا الحق في نظر المجتمع فإن هذا سيجرح ضمائر المجتمع.. ديننا والقواعد القانونية المعيارية يبرزان بشكل واضح أهمية هذا الأمر”.