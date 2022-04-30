أنقرة (زمان التركية) – قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لن توافق على تمديد قرار الأمم المتحدة الذي يسمح للمساعدات الإنسانية لسوريا بالمرور عبر معبر باب الهوى الحدودي التركي مع سوريا.

وأوضح نيبينزيا أن روسيا بررت موقفها بالقول إن الوضع لم يتغير في الأشهر التسعة منذ قرار التمديد الصادر عن مجلس الأمن.

وأشار نيبينزيا إلى أن الهدف من القرار هو إيصال المساعدات إلى جميع مناطق سوريا، لكن لم تصل إدلب خلال هذه الفترة سوى ثلاث قوافل مساعدات.

وأكد نيبينزيا أن روسيا لا ترى أي مبرر للسماح لآلية المساعدة الإنسانية بعبور الحدود السورية التي ستنتهي في تموز (يوليو) المقبل.

وقال السفير إن المساعدات يجب أن تسيطر عليها الحكومة السورية حليفتها وأن تنتقل عبر خطوط الصراع، مشيرا إلى أن الإصرار على إرسال المساعدات عبر البوابات الحدودية ليس أكثر من إحجام عن حل الملف الإنساني من دمشق إلى إدلب.

يذكر أنه في أوائل عام 2020، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة من شأنه الإبقاء على معبرين حدوديين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وبعد أيام من هذا الفيتو، سمح المجلس بإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى، وتم تمديد فتح المعبر لسنة أخرى في 9 يوليو 2021.