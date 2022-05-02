أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي في عملية “المخلب – القفل” الجارية ضد تنظيم “بي كا كا” شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان الأحد “إن الرقيب مؤمن تشارقجي استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في منطقة العملية”.

وأعربت عن “تعازيها لأسرة الشهيد والقوات المسلحة والشعب التركي عامة”.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل” ضد عناصر “بي كا كا” في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

هذا، وأعلنت الدفاع التركية تحييد 19 إرهابيا من تنظيم “ي ب ك / بي كا كا” شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر” استمرار عملياتها ضد التنظيم وضرب الإرهابيين أينما وجدوا.

وأفادت بأنه تم تحييد 16 إرهابيا كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة عملية “غصن الزيتون”، و3 آخرين أطلقوا النيران تجاه منطقة عملية “نبع السلام”.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، نفذت سابقا عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” بشمال سوريا، ضد تنظيمي “داعش” و”بي كا كا / ي ب ك”.​​​​​​​