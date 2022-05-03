إسطنبول (زمان التركية) – نشرت وسائل إعلام، قائمة بالحدائق المرافق الترفيهية التي تحتوي على كافة الخدمات الأساسية ويمكنكم زيارتها خلال عيد الفطر المبارك .

وتضم مدينة إسطنبول العديد من الحدائق والمرافق الترفيهية التي يمكنكم زيارتها إليكم أبرزها :