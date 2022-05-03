إسطنبول (زمان التركية) – نشرت وسائل إعلام، قائمة بالحدائق المرافق الترفيهية التي تحتوي على كافة الخدمات الأساسية ويمكنكم زيارتها خلال عيد الفطر المبارك .
وتضم مدينة إسطنبول العديد من الحدائق والمرافق الترفيهية التي يمكنكم زيارتها إليكم أبرزها :
- حديقة غولهانه Gülhane Parkı
الموقع : goo.gl/maps/WeBYZqAjuaEHBDYP9
- حديقة بحيرة بهتشه شهير Bahçeşehir Gölet Parkı
الموقع: goo.gl/maps/zPCJTGFCUHWBSjwi6
- حديقة روني بارك RönePark
الموقع: goo.gl/maps/EZrYRyPEjYPogQ4e7
- الحديقة اليابانية Japon Bahçesi
الموقع: goo.gl/maps/S6bZMGXUniWJy6Dq5
- حديقة 15 تموز الوطنية 15Temmuz Millet Bahçesi
الموقع: goo.gl/maps/muBzPJNtgUL4c63BA