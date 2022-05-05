أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الأرصاد التركية، من حدوث عواصف رعدية في وسط البحر الأسود وشرق وسط الأناضول والناطق الداخلية من شرق البحر الأبيض المتوسط .

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس سيكون غائم جزئيًا بشكل عام المدن الشرقي من منطقة مرمرة، وبحر إيجة الأوسط، المناطق الداخلية من غرب البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق المحلية والجنوبية من شرق البحر الأبيض المتوسط ​، ومناطق وسط الأناضول والبحر الأسود وشرق وجنوب شرق الأناضول، كما ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متقطعة وعواصف رعدية بشكل متقطع .

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار قوياً محلياً في المناطق الداخلية من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشرق وسط الأناضول ووسط البحر الأسود وشرق أضنة وغرب عثمانية وشرق شانلي أورفا وجنوب ديار بكر والغرب وماردين .