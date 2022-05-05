أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الأرصاد التركية، من حدوث عواصف رعدية في وسط البحر الأسود وشرق وسط الأناضول والناطق الداخلية من شرق البحر الأبيض المتوسط .
وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس سيكون غائم جزئيًا بشكل عام المدن الشرقي من منطقة مرمرة، وبحر إيجة الأوسط، المناطق الداخلية من غرب البحر الأبيض المتوسط والمناطق المحلية والجنوبية من شرق البحر الأبيض المتوسط ، ومناطق وسط الأناضول والبحر الأسود وشرق وجنوب شرق الأناضول، كما ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متقطعة وعواصف رعدية بشكل متقطع .
وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار قوياً محلياً في المناطق الداخلية من شرق البحر الأبيض المتوسط وشرق وسط الأناضول ووسط البحر الأسود وشرق أضنة وغرب عثمانية وشرق شانلي أورفا وجنوب ديار بكر والغرب وماردين .