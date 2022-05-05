أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم النقدي في تركيا قفزة خلال شهر أبريل الماضي وبلغ 69.97% على أساس سنوي.

وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الخميس، سجل تضخم أسعار المستهلكين في أبريل، ارتفاعا بنسبة 7.25% على أساس شهري، في حين تشير بعض التقييمات المستقلة للأسعار في تركيا إلى أن التغييرات السنوية زادت عن 100%.

معدل التضخم النقدي في تركيا سجل في مارس الماضي 61.1%.

وكان من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 68% في تركيا، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 14 مؤسسة مالية، وتراوحت تلك التوقعات بين 64.2% و70.85%.

الملفت أن التضخم في تركيا يقع اليوم على بعد بضع نقاط مئوية فقط من ذروة بلغت 73.2% وصل إليها في تداعيات الأزمة المالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أثار قرب رقم التضخم من 70% مزيدًا من الشكوك حول دقة البيانات، والتي تم بثها بانتظام من قبل المحللين بعد استبدال عشرات المسؤولين في هيئة الإحصاء.

وكان تضخم أسعار المنتجين قفز في مارس من 114.97% إلى 121.8%، وبلغ التضخم الأساسي القائم على استبعاد أسعار السلع الأكثر تقلبا، مثل النفط والغاز والطعام والتبغ، 52.4%.